Tribunal de Justiça do Acre vai plantar mais de três mil mudas de árvores durante a Semana do Meio Ambiente

O Tribunal de Justiça do Acre, por meio do Núcleo de Sustentabilidade, dará início ao plantio de três mil árvores, no próximo dia 10 de junho, como parte das atividades da Semana do Meio Ambiente 2025.

A iniciativa realizada pela órgão, é denominada “Plantando o Futuro”, e acontecerá tanto na Comarca de Rio Branco, quanto nas circunscrições judiciárias do interior do estado, iniciando pela sede do TJAC.

De acordo com o Tribunal, o projeto prevê o plantio de 15 mil mudas até 2030 nos 22 municípios acreanos, atendendo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 15 da Agenda 2030.

A ação tem o compromisso global adotado por 193 países, incluindo o Brasil, para promoção do desenvolvimento sustentável nas áreas econômica, social e ambiental que buscam a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a proteção e recuperação do meio ambiente.

“A ação também tem como objetivo incentivar a participação de servidores e parceiros na plantação e manutenção das árvores, a criação de ambientes de educação ambiental, além de contribuir com a redução das emissões de carbono, atendendo aos Planos de Logística Sustentável do CNJ e do Poder Judiciário do Acre, ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário durante o sexênio 2021-2026, bem como ao Plano de Descarbonização 2025 do TJAC”, destaca o Tribunal.