Tribunal do crime condena mulher a 40 pauladas por dívida de R$ 3

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) por torturar uma mulher de 47 anos como punição após um tribunal do crime. Segundo a investigação, a vítima supostamente devia R$ 3 a dupla, valor que estava pendente de uma compra de drogas.

Segundo o delegado à frente do caso, John Castilho, do Departamento de Polícia do Interior (DPl) de Manacapuru (AM), embora a mulher tivesse uma dívida maior e já tivesse pagado parte do valor, ainda restavam R$ 3. Por conta disso, os suspeitos decidiram submetê-la a um “tribunal do crime”, onde decretaram que ela deveria sofrer 10 pauladas em cada membro do corpo.

O crime ocorreu no dia 14 de abril deste ano. Após a sessão de tortura, a mulher ficou bastante debilitada, devido às lesões gravíssimas.

Identificados como Magno Welner da Silva Pereira, de 22 anos, chamado de “Alemão”, e Breno Souza dos Santos, de 23 anos, os homens possuem extensa ficha criminal. Eles também são suspeitos de estuprar duas meninas de 12 e 13 anos, além de também torturar a de 12 anos.

Durante a investigação, ficou constatado que a dupla abusava das adolescentes desde fevereiro. Os infratores torturaram a vítima de 12 anos após suspeitar que ela havia contado à esposa de Magno sobre os abusos. “Durante a tortura, eles rasparam o cabelo da adolescente e a agrediram fisicamente”, detalhou John Castilho. As prisões ocorreram nas últimas terça (20/05) e quarta-feira (21/05).

As vítimas recebem apoio da DEP, incluindo assistência multidisciplinar.

Com extensa ficha criminal, os suspeitos respondem por tráfico de drogas e homicídio; além disso, estão sendo investigados por organização criminosa, estupro de vulnerável e tortura. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Operação

O resultado da Operação Abutres foi apresentado por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPl) e das Delegacias Interativa de Polícia (DIP) e Especializada (DEP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), nessa sexta-feira (23/05).

A ação também faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que tem como foco o combate a crimes e violências contra crianças e adolescentes em todo o território nacional.

“Esses crimes mereciam uma resposta da Polícia Civil, e fizemos isso de forma exemplar, trazendo uma resposta à sociedade. Nesse caso, tudo começou com uma investigação sobre uma mulher que estava sendo torturada, e terminou por revelar uma rede de abusos sexuais das duas vítimas adolescentes”, relatou Paulo Mavignier, diretor do DP, em coletiva de imprensa.