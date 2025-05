trump-exige-lista-com-nomes-de-estudantes-estrangeiros-de-harvard

Aproximadamente 27% do corpo discente da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos (EUA), é de estudantes estrangeiros. O presidente do país, Donald Trump, afirma que quer uma lista completa com os nomes desses alunos e seus respectivos países de origem.

Desde a última semana o governo norte-americano tem feito retaliações aos estudantes estrangeiros de Havard.

Primeiro, Trump exigiu que a universidade proibisse a entrada de estrangeiros, mas a medida foi derrubada pela Justiça americana. Agora, Trump usou seu perfil na rede social “Truth Social”, onde afirma:

“Por que Harvard não está dizendo que quase 31% de seus estudantes são de terras estrangeiras e ainda assim esses países — alguns nada amigáveis com os EUA — não pagam nada pela educação de seus estudantes, nem pretendem fazê-lo? Ninguém nos contou isso! Queremos saber quem são esses estudantes estrangeiros, um pedido razoável, já que damos bilhões de dólares para Harvard”.

De acordo com informações divulgadas pela própria universidade, em 2024, existem alunos de pelo menos 147 países matriculados na instituição. São 6.793 pessoas em cursos de graduação e pós.