Trump anunciou que fará uma entrevista coletiva com Musk na próxima sexta-feira (30/5) no Salão Oval para marcar o fim da passagem do bilionário do governo.

A saída foi anunciada, na última quinta-feira (28/5), pelo próprio Elon Musk, na rede social X, da qual é dono.

Na postagem, ele agradeceu ao presidente Donald Trump pela “oportunidade de reduzir gastos desnecessários” e disse que a missão do polêmico Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), liderado por ele, “só se fortalecerá com o tempo”, quando se tornar um modo de vida.

A saída de Musk do governo norte-americano já era esperada desde o início do mês, diante da queda de 71% no primeiro trimestre deste ano no lucro da Tesla, a fabricante de veículos elétricos da qual é dono.

“A partir do mês que vem, dedicarei muito mais tempo à Tesla, agora que o trabalho principal de estabelecer o Departamento de Eficiência Governamental foi concluído”, já havia adiantado Elon Musk.

A empresa enfrentava dificuldades antes do dono se envolver na política, no ano passado. No entanto, desde a posse do presidente Trump, Musk mudou quase que completamente o foco para a administração do Serviço Doge, Departamento de Eficiência Governamental dos EUA.