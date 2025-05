Tubarão espanta alunos de surfe do mar no Rio de Janeiro; vídeo

O professor de surfe Juan Duarte registrou o momento em que um tubarão aparece nadando no mar da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesse domingo (18/5). Ele estava dando aula para uma turma quando os alunos, na água, avistaram a barbatana do animal, na altura do Posto 5.

Veja o vídeo

Os professores imediatamente orientaram todos os alunos a saírem da água com segurança. Ninguém se feriu.

Segundo especialistas, apesar de rara, a presença de tubarões na orla da Barra pode acontecer devido a fatores como a temperatura da água e a presença de cardumes que se aproximam da costa. Biólogos apontaram que o animal avistado era, provavelmente, um tubarão-martelo, com cerca de 2,5 a 3 metros de comprimento.

Tubarão no mar, e agora?

O Corpo de Bombeiros orienta os banhistas a ficarem atentos às bandeiras fixadas na praias, pois caso a bandeira posta seja roxa, indica que há presença de animais marinhos, como tubarões.

Diante esse cenário, a recomendação é: