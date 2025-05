Tudo é política no ativismo digital das mulheres negras

Quando as mobilizações se afastam das ruas, as redes socais se transformam em guerrilha. Ainda mais para quem, historicamente, sempre teve mais batalhas para enfrentar: as mulheres negras. Em seu ativismo digital, tudo é político: as relações amorosas, a solidão, o corpo, o cabelo. Ainda que embaralhados pelo consumo, em uma sociedade racista e machista, cada post de uma preta é um incentivo à consciência.

O ativismo dessas mulheres começou com a popularização dos blogs nos anos 2000, até desembarcar nas redes sociais atuais. Grupos de discussão, sites de opinião e influenciadoras impulsionam o engajamento e o alcance, tocando as dores, aquecendo críticas e despertando subjetividades que não se interessam pela gramática dos movimentos institucionalizados. São pessoas que desejam valorizar a imagem de negros e negras como maneira de enfrentar uma sociedade que supervaloriza a branquitude. Querem encontrar discursos e compartilhar caminhos comuns.

As lições e contradições da Federação Negra Brasileira e do Movimento Negro Unificado parecem ecoar nos vídeos e textos. Afinal, certas questões teimam permanecer: a discriminação, violência de gênero, os direitos políticos e trabalhistas. Esses dois movimentos, presos às questões de suas épocas, foram incapazes de abraçar as intersecções contemporâneas entre raça, gênero, classe e sexualidade. Hoje, vozes multifacetadas, sem lideranças nítidas, mas com discursos próximos, prevalecem.

As representações e as dinâmicas das mulheres negras nas redes sociais é o tema desenvolvido pelo artigo “Ativismo feminista negro digital: políticas estéticas e afetivo-sexuais”, escrito por Cristiano Rodrigues e Bruna Cristina Jaquetto Pereira e publicado nos Cadernos Pagu, da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) em 2023.

As autoras utilizaram o grupo de encontros Afrodengo e o site Blogueiras Negras como base de sua pesquisa. Na época, ambos eram páginas de Facebook. Pode parecer ultrapassado na linguagem, mas as temáticas não perdem a validade e servem de referência para tempos instagramáveis.

Segundo o estudo, são espaços ocupados predominantemente por mulheres jovens, urbanas e de classe média baixa que, usando um discurso individualizante, consumista e neoliberal muitas vezes, ajudam ampliar o alcance do ativismo negro no Brasil.

“Os aspectos estruturais das desigualdades raciais e do racismo são, nesse contexto, menos visíveis, e os individuais, mais proeminentes, o que permite uma pronta autoidentificação e engajamento. Esse interesse inicial pode servir como porta de entrada para debates de caráter mais evidentemente coletivos ou estruturais; contudo, não há garantia de que isso aconteça”. Esse trecho resume bem as características desse ativismo. É a politização da estética, dos afetos, que reúne as pessoas.

O Blogueiras Negras nasceu em 2013, fruto de uma dissidência de um outro blog feminista. Quando as participantes não-brancas perceberam que o racismo era ignorado, fundaram outro espaço. Além de questionar o racismo e o sexismo, fala sobre estética, relacionamentos afetivo-sexuais, representatividade e empoderamento individuais. A transição capilar é um dos temas que mais atraia as participantes, que dividem experiências, técnicas, cultivando os fios das negritudes

Encontrar um parceiro – a maioria dos textos era heterossexual e monogâmico – é visto com ceticismo na maioria dos textos e sobram críticas aos homens negros que escolhem relações com mulheres brancas, “uma internalização do racismo contra si próprio”. Segundo o trabalho, “as discussões têm acentuada ênfase em consumo e noções simplistas de empoderamento e resistência, que convergem para o que Nancy Fraser chama de “neoliberalismo progressista”.

O aplicativo de encontros Afrodengo foi criado em 2016, como um grupo privado no Facebook – que em 2020 contava com 53 mil membros e hoje tem cerca de 12 mil. Dengo é uma palavra da língua Kikongo, do norte da Angola, que significa “carinho”, “agrado”

Nele, havia uma diversidade que ultrapassa a heterossexualidade. Ao acompanhar suas dinâmicas, os pesquisadores não encontraram comentários ofensivos a posts de pessoas homo, bissexuais ou não binárias; posts dessa natureza são vetados e, se postados, são rapidamente apagados pela moderação. “A utilização da linguagem inclusiva de gênero é outro traço da queerização do espaço”.

A nudez é proibida, mas os “seminudes”, com seus decotes, nádegas e torsos revelam corpos de homens e mulheres com tamanhos e tons de pele variados. Entre xavecos e declarações, alguns conflitos são inevitáveis – e o machismo é o alvo do ataque das mulheres, enquanto os homens respondem com críticas ao feminismo negro.

Para os pesquisadores esses espaços não fortalecem a mobilização social contra o racismo, não são um movimento social, pelo seu caráter individualista e efêmero. Mas fomentar debates raciais acaba incorporando argumentos relacionados ao ativismo. Quem sabe é um primeiro passo para um movimento social com características distintas ao MNU e FNB.