Tudum 2025: Netflix prepara megaevento global; relembre edições no Brasil

A Netflix anunciou que o “Tudum 2025” será transmitido ao vivo no dia 31 de maio, diretamente do Kia Forum, em Los Angeles, a partir das 21h, no horário de Brasília. O evento promete revelar novidades de produções aguardadas, como as séries “Stranger Things”, “Wandinha”, “Round 6”, “One Piece”, “Emily em Paris” e “Frankenstein”, além de contar com a presença de estrelas e performances musicais, incluindo Lady Gaga.

O “Tudum” teve sua origem no Brasil em janeiro de 2020, com uma edição presencial no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo, que atraiu mais de 50 mil pessoas. O evento contou com a presença de atores de produções originais da Netflix, dentre eles: Lana Condor e Noah Centineo, que brilharam com o filme “Para Todos Os Garotos que Já Amei”; além de artistas brasileiros, como Larissa Manoela, Jottapê, Anavitória, Melim, Projota, Kevin o Chris, Gretchen e Tropkillaz.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Line up do “Tudum 2025” Reprodução: Instagram/Netflix Lady Gaga fez um vídeo ao evento, compartilhando que será atração Reprodução: YouTube/Netflix Um dos cenários do Tudum celebrou “Wandinha” Reprodução: Instagram/Netflix Um dos cenários do Tudum celebrou “One Piece” Reprodução: Instagram/Netflix Um dos cenários do Tudum celebrou “Stranger Things” Reprodução: Instagram/Netflix Um dos cenários do Tudum celebrou doramas Reprodução: Instagram/Netflix Um dos cenários do Tudum celebrou “Heartstopper” Reprodução: Instagram/Netflix Um dos cenários do Tudum celebrou “Outer Banks” Reprodução: Instagram/Netflix Chris Hemsworth no evento em 2023, realizado em São Paulo Foto: Helena Yoshioka/Netflix Gal Gadot no evento em 2023, realizado em São Paulo Reprodução: YouTube Maisa e atores Chase Stokes e Maitreyi Ramakrishnan Reprodução: YouTube Voltar

Próximo

Com a pandemia de Covid-19, as edições seguintes foram adaptadas para o formato online. Em novembro de 2020, a segunda edição foi transmitida virtualmente, contando com apresentações de Marília Mendonça e Pabllo Vittar, e a distribuição de um almanaque com conteúdos interativos para os fãs.

Em setembro de 2021, a terceira edição foi transmitida globalmente pelas plataformas YouTube, Facebook e Twitch, ampliando o alcance do evento para além do Brasil. A quarta edição também aconteceu em formato online, em setembro de 2022.

Mas foi em junho de 2023 que a Netflix resolveu voltar ao formato presencial e, novamente, no Brasil! Retornando ao Parque Ibirapuera, como fez em 2020, o evento contou com transmissão ao vivo para o mundo. Grandes estrelas da televisão participaram na época, como Chris Hemsworth e Gal Gadot, alcançando mais de 78 milhões de visualizações nas redes sociais da Netflix.

Além disso, sets de diversas séries foram reunidos em um pavilhão do evento, com o objetivo de oferecer uma experiência imersiva ao público. O evento reuniu sets de diversas produções, como “Stranger Things”, “Sex Education”, “Rainha Charlotte”, “Casamento às Cegas” e “Sintonia”.

Na edição de 2024, o evento Tudum da Netflix foi dedicado exclusivamente ao público brasileiro com o tema “Um Tudum Pra Cada Um”. Em vez do tradicional festival presencial ou transmissão ao vivo, a plataforma lançou latas temáticas colecionáveis e em edição limitada, distribuídas gratuitamente aos fãs por meio de inscrições online.

Já nesta edição, a plataforma de streaming resolveu fazer o formato presencial no Kia Forum, em Los Angeles, Estados Unidos, com transmissão ao vivo para outros países. Neste ano, a apresentação ficará por conta da atriz Sofia Carson e terá performances ao vivo, incluindo um show especial de Lady Gaga. Além disso, o evento reunirá estrelas de produções populares da Netflix, como “Stranger Things”, “Squid Game”, “Wednesday”, “One Piece” e “Emily in Paris”.

Para acompanhar o “Tudum 2025”, é necessário acessar a plataforma da Netflix no horário da transmissão, a partir das 17h, horário local.