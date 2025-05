TV Brasil e Rádio Nacional transmitem festas de São João do Nordeste

A partir desta sexta-feira (30), a TV Brasil exibe o especial Arraiá Brasil, com a transmissão ao vivo das festas de São João diretamente de Caruaru (PE), Campina Grande (PB), Aracaju (SE), Amargosa e Salvador (BA). A transmissão das tradicionais festas juninas prossegue até o final da temporada 2025, em 30 de junho.

O público poderá acompanhar, ao vivo, os shows de artistas como João Gomes, Priscila Sena, Wesley Safadão, Flávio José, Dorgival Dantas, Calcinha Preta, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Solange Almeida, Ivete Sangalo, entre outros. A transmissão será simultânea na TV Brasil e na Rádio Nacional e terá o slogan “Do xote ao Baião, TV Brasil é São João”.

A primeira transmissão, nesta sexta-feira, começa às 23h, com a festa em Aracaju e Campina Grande. No sábado (31), a partir das 21h, o público vai conferir o São João Caruaru. A noite também vai contar com shows direto de Campina Grande. No domingo (1º), a partir de 21h30, a tela da TV Brasil traz novamente a dobradinha entre Aracaju e Campina Grande. A primeira semana de transmissões termina na segunda-feira (2), a partir das 23h30, com o compilado do melhor do São João nas três cidades.

O especial terá a apresentação, em estúdio, de Karina Cardoso, Cibele Tenório e Mário Sartorello. As equipes da Agência Brasil e do radiojornalismo da Rádio Nacional também estarão nessas cidades cobrindo o impacto da festa na cultura e economia locais. O time de redes sociais se junta para trazer os bastidores e conteúdos exclusivos da transmissão e dos festejos juninos. O projeto conta com o apoio do Ministério do Turismo e é resultado da parceria com emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), formada por 167 emissoras de TV afiliadas. A RNCP é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Uma das atrações das festas juninas neste ano, a cantora e compositora Anastácia, conhecida como a Rainha do Forró, destacou a importância desses eventos para a sociedade, por serem praticamente uma informação da cultura do povo.









“As festas juninas foram trazidas pelos portugueses e, na minha cabeça, o mundo não é separado. O povo no Brasil é tão miscigenado, com tanta gente vinda de tantas culturas que, no fim, a gente sai ganhando”, disse.

Além disso, Anastácia lembra da geração de empregos, renda e movimentação da economia, resultados das festas do meio do ano, e a revelação de novos artistas no cenário dos gêneros musicais mais tocados nas festividades.

“É um gênero de música que não é restrito só ao São João. Agora mais do que nunca. De qualquer maneira é uma forma de mostrar o que o Nordeste tem para oferecer, o que o Brasil tem de bonito”.

A cantora elogiou a movimentação de novos artistas que, muitas vezes, trazem regravações e releituras dos grandes músicos e compositores brasileiros de forró.

“Claro que não mexendo no tradicional, porque senão perde a característica. Mas acho legal, porque o Brasil é tão farto e fértil de talentos, que a gente não pode ser contra. Deixa cada um usar sua criatividade e quem ficar, ficou. Quem escolhe é o público, o povo”.

Nesta sexta-feira (30), Anastácia celebra 85 anos de uma vida que se confunde com a história da música popular brasileira, já que de carreira são 72 anos. Na terça-feira (27), ela esteve no Tarde Nacional São Paulo para contar histórias e dar início às celebrações juninas na Rádio Nacional e também na TV Brasil.