Ucrânia: ataque da Rússia com drones foi o maior da guerra até agora

A capital da Ucrânia, Kiev, foi atacada por drones russos pela terceira noite consecutiva, apesar do alerta do presidente dos EUA, Donald Trump, de que, se o colega russo Vladimir Putin tentar conquistar toda a Ucrânia, isso levará à “queda” da Rússia.

O ataque noturno da Rússia à Ucrânia, na madrugada desse domingo (25/5), foi o maior ataque com drones desde que Moscou lançou sua invasão em larga escala em fevereiro de 2022, informou a Força Aérea da Ucrânia nesta segunda-feira (26/5).

A Rússia lançou 355 drones e nove mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia desde a noite desse domingo, contra o recorde anterior de 298 drones e 69 mísseis lançados pela Rússia na noite de sábado até a manhã de domingo.

A Força Aérea ucraniana informou que todos os mísseis lançados na noite passada foram abatidos, enquanto 288 UAVs e drones foram “neutralizados”. As informações são do jornal The Guardian.

“Ele ficou louco”

Enquanto isso, nos EUA, Trump fez duras críticas a Putin. “Sempre tive um relacionamento muito bom com Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco”, escreveu o presidente dos EUA em uma publicação nas redes sociais nesse domingo (25/5).

Ele acrescentou: “Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela, e talvez isso esteja se mostrando correto, mas se ele fizer isso, levará à queda da Rússia”.

Trump também criticou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, com quem tem um relacionamento conturbado, postando que “não está fazendo nenhum favor ao seu país falando dessa maneira. Tudo o que sai da boca dele causa problemas, eu não gosto disso e é melhor parar.”