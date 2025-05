Ucrânia tentou derrubar helicóptero com Putin, diz Rússia; vídeo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria sido alvo de uma tentativa de assassinato pela Ucrânia. A acusação parte de um oficial militar russo, que disse que o helicóptero de Putin estava no “epicentro” de um ataque de drone ucraniano na região de Kursk, na última terça-feira (20/5).

Os sistemas de defesa aérea russos interceptaram o drone e o destruíram antes que ele pudesse atingir a rota de voo do presidente, disse o comandante da unidade de defesa aérea russa, Yuriy Dashkin, segundo a agência de notícias russa RBC.

O comandante disse à agência de notícias que, de 20 a 22 de maio, a Rússia sofreu um ataque massivo de drones da Ucrânia, com a defesa aérea do país “destruindo” até 1.170 drones.

Ele disse que, durante a visita de Putin à região de Kursk, houve um ataque aéreo “sem precedentes” da Ucrânia, com a defesa aérea “derrubando” 46 drones.

“Gostaria de salientar que a intensidade do ataque aumentou significativamente durante o voo da aeronave do comandante supremo sobre o território da região de Kursk. Portanto, estávamos simultaneamente envolvidos em um combate aéreo e garantimos a segurança do helicóptero do presidente no espaço aéreo”, disse Dashkin.

Epicentro da resposta

O oficial russo afirmou que o “helicóptero de Putin estava efetivamente no epicentro da resposta ao ataque massivo de drones”.

Dashkin ainda disse que o drone foi detectado se aproximando da rota de voo do helicóptero de Putin e foi imediatamente neutralizado pelas forças de defesa aérea russas.

Putin esteve em Kursk no início desta semana, sua primeira visita à região desde março. Não houve relatos de feridos ou danos no incidente, e o comboio do presidente russo continuou sem interrupção.