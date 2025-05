Ufac é selecionada em programa do MEC para qualificação de professores da educação infantil

A Universidade Federal do Acre (Ufac) foi uma das instituições selecionadas no Edital nº 1/2025 da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) para ofertar o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (Pro-LEEI). A iniciativa tem como objetivo fortalecer a formação continuada de professoras e professores da educação infantil em todos os 22 municípios do estado, com foco na qualificação dos processos de leitura e escrita nas turmas de crianças de 4 e 5 anos.

O projeto aprovado foi elaborado pela professora Dra. Tatiane Castro dos Santos, coordenadora local do Pro-LEEI, em parceria com o coordenador adjunto, professor Nádson Araújo, e com o apoio da reitora da UFAC, professora Guida Aquino. Tatiane é doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, professora associada da UFAC no Centro de Educação, Letras e Artes, e atua nas áreas de linguagem, letramento, alfabetização e formação de professores. Também é professora permanente dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE-UFAC) e em Educação na Amazônia (Educanorte), vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Linguagem (Gepel/UFAC) e vice-representante da Região Norte na Associação Brasileira de Alfabetização (Abalf).

De acordo com a professora Tatiane, o Pro-LEEI representa um marco importante para a educação infantil no Acre.

“Agora temos uma política de formação continuada para a Educação Infantil, há muito tempo esperada. No caso do Pro-LEEI, é uma política que se volta para a ampliação dos saberes docentes, com foco no desenvolvimento das crianças em relação às linguagens oral e escrita”, explica.

A formação terá carga horária total de 120 horas, sendo realizada em formato híbrido: 80 horas presenciais, 15 horas em encontros virtuais síncronos e 25 horas de atividades orientadas assíncronas. Serão 30 turmas em funcionamento ainda em 2025, com início previsto entre os meses de julho e agosto. Ao todo, serão ofertadas 661 vagas, distribuídas entre os 22 municípios do estado.

Segundo a coordenadora, a execução do programa contará com a atuação de 30 formadores distribuídos pelo estado, que serão responsáveis por conduzir as formações em suas respectivas localidades. “Esses profissionais, além de atuarem como formadores, também serão formados por nossa equipe pedagógica. Isso garante que cada professor cursista possa participar da formação sem precisar se deslocar grandes distâncias, o que é fundamental no contexto do Acre, onde muitos municípios são cercados por rios e florestas e têm acesso difícil”, ressalta.

A realização do Pro-LEEI é resultado de uma articulação conjunta entre o Ministério da Educação, a UFAC, a Secretaria Estadual de Educação (SEE/AC) e as secretarias municipais, por meio da Undime/Acre. A formação será destinada a professores da rede pública que estejam atuando com turmas de crianças de 4 e 5 anos.

Internamente, a UFAC já iniciou os preparativos para a implementação do programa. “Estamos em processo de institucionalização do projeto, compondo a equipe técnica e pedagógica, e organizando os espaços onde as formações ocorrerão”, afirma Tatiane.