Ufac retifica classificação de aprovados em Medicina e define ingresso no 2º semestre

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou nesta quarta-feira (28), um novo comunicado oficializando a retificação da classificação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Específico para o curso de Medicina, com ingresso previsto para os semestres de 2025.

A atualização considera decisões judiciais recentes e estabelece que todos os candidatos com matrícula deferida a partir desta data serão direcionados, obrigatoriamente, ao 2º semestre letivo.

Segundo o documento, assinado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), todas as vagas ofertadas para o 1º semestre de 2025 já foram preenchidas.

A redistribuição respeitou a ordem de classificação dos candidatos, os limites de vagas por modalidade de concorrência e as determinações judiciais que impactaram o processo, incluindo matrículas institucionais deferidas por via judicial.

O processo seletivo registrou 2.756 inscritos para 80 vagas no curso de Medicina, divididas igualmente entre os dois semestres. O edital previa bônus regional de 15% na nota final para candidatos que cursaram o ensino médio no Acre ou em regiões próximas.

A universidade também informou que os estudantes já ingressantes no 1º semestre, mas que ainda estão em fase de matrícula institucional, deverão realizar a matrícula curricular entre os dias 9 e 13 de junho de 2025, durante o período de ajustes previsto no calendário acadêmico. O calendário completo está disponível no site oficial da Ufac.

Confira o documento na íntegra: