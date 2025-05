Último adeus ao jornalista Jairo Carioca será nesta sexta-feira em Rio Branco; veja detalhes

O corpo do jornalista Jairo da Silva, carinhosamente conhecido como Carioca, chega a Rio Branco na noite desta quinta-feira (22), às 22h50, no aeroporto da capital.

O velório terá início às 3h da madrugada, no Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, localizado na Estrada Raimundo Irineu Serra, 3657, bairro Irineu Serra. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira (23), às 15h. Familiares, amigos e admiradores se preparam para prestar as últimas homenagens em uma despedida marcada por emoção e saudade.

Reconhecido por sua dedicação ao jornalismo local, Jairo da Silva construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a verdade, a leveza no trato com o público e a paixão por contar histórias que valorizam o Acre e sua gente. Atuando em diferentes veículos de comunicação, Jairo conquistou o carinho de colegas e telespectadores, deixando um legado de ética, alegria e sensibilidade. Sua partida deixa uma lacuna no jornalismo acreano, mas também uma lembrança afetiva que permanece viva em todos que o conheceram