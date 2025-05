Últimos dias do Arraial da Igreja mobilizam comunidade em Sena Madureira com tradição, prêmios e solidariedade

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, vem promovendo desde o dia 1º de maio o Arraial, tradicional evento do município.

Com bingos, leilões e outros atrativos, a iniciativa reúne famílias no pátio da igreja todas as noites.

Nesta sexta-feira (30) ocorrerá a penúltima noite do arraial. Os setores públicos e instituições patrocinam as “noitadas”, fazendo doações de prendas: Bolos, pudins, galinhas, novilhas, dentre outros.

Hoje, o patrocínio será da escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli, Marca v5 Agropecuária e Cerâmica Silveira.

O frei Zezinho Rosas, pároco da cidade, considera que, até o momento, o arraial vem transcorrendo dentro da expectativa.

“Graças a Deus e à nossa comunidade, o arraial tem sido exitoso. Aproveitamos para convidar os moradores para continuar participando nessa reta final”, comentou.

Além dos bingos e leilões, outro atrativo do evento é o aviãozinho da sorte, onde várias rodadas de prêmios são realizadas.

No sábado (31) ocorrerá a última noitada do arraial que será patrocinada pela Boa vontade e Amigos do frei Paulino.

O dinheiro arrecadado no arraial, a igreja católica investe em suas obras sociais que atendem, preferencialmente, os moradores mais necessitados.