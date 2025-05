Uma história de resiliência e amor, afirma diretor sobre nova série da Record

Alvo de grande investimento da parceria Record-Seriella, a série “Paulo, O Apóstolo”, protagonizada por Murilo Cezar, estreia na próxima quarta-feira, dia 28, primeiro no Univer Video e, no dia 1º de julho, na TV aberta. Para Leonardo Miranda, diretor da superprodução, a história promete “impactar a todos”.

Narra a jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre.

Ao retornar a Jerusalém, ele se depara com o rápido crescimento da “seita” dos seguidores de Jesus entre os judeus. Uma indignação que só aumenta após descobrir que sua noiva, Gabriela (Anna Melo) também abraçou essa fé.

No auge de sua revolta, Saulo encontra no ambicioso e calculista Caifás, sumo sacerdote do Templo, uma proposta que se alinha à sua sede por justiça: tornar-se o líder da perseguição contra os seguidores de Jesus, garantindo que essa “seita” seja extirpada de Israel.

Convicto de estar cumprindo a vontade de Deus, Saulo mergulha em uma cruzada violenta, caçando ferozmente os seguidores do Nazareno.

Entretanto, em sua jornada rumo a Damasco, onde pretendia expandir sua perseguição até a Síria, algo inimaginável acontece.

Em uma experiência sobrenatural, o jovem fariseu é confrontado pelo próprio Senhor Jesus, e, a partir desse momento, sua vida nunca mais será a mesma.

Com os olhos abertos para a verdade, ele passa de feroz perseguidor a fervoroso defensor da fé cristã, tornando-se o Paulo que enfrentará incontáveis provações, perigos e tribulações, tudo em nome da mensagem que antes combatia.

O conteúdo deste trabalho é diferente de tudo o que a Record já fez até aqui em termos de série bíblica.

“É uma história muito forte, de transformação, resiliência e amor”, destaca Leo Miranda.

Na estética, “muito menos novela”, com sua linguagem mais realista.

“A trama coloca o espectador dentro das emoções dos personagens”, conclui o diretor.