unb-suspende-novamente-estudante-por-ataques-a-professores-e-alunos

A Universidade de Brasília (UnB) suspendeu por mais 60 dias o estudante Wilker Leão. A decisão afasta o aluno de todas as disciplinas em que está matriculado, bem como o impede de frequentar as dependências da instituição.

O ato oficial foi publicado nessa quinta-feira (29/5). A suspensão cautelar foi assinada pela reitora Rozana Reigota Naves. Wilker terá o prazo de 10 dias para se manifestar a respeito do despacho.

Wilker já havia sido afastado por 60 dias outras duas vezes, em dezembro de 2024 e em março de 2025, após gravar aulas, mesmo sem a autorização de professores, com o objetivo de tumultuar, lançar nas redes sociais e ganhar dinheiro com as visualizações na plataforma.

“Considerando o histórico de conduta do discente Wilker Leão de Sá, bem como o fato de responder a processo disciplinar discente por essas condutas, e tendo em vista o risco iminente e concreto de novas violações irreversíveis de direitos de discentes, docentes e técnicos administrativos em educação, entendem-se configurados os requisitos mínimos para adoção de nova medida cautelar administrativa”, diz o documento da UnB.

Ainda, de acordo com a instituição, mesmo após o último afastamento cautelar, o discente manteve condutas hostis e provocativas, a exemplo da afixação de cartazes no ICC do Campus Darcy Ribeiro e da convocação de manifestações, como a realizada em 11 de abril, que “causou significativos transtornos às atividades universitárias”.

“Dessa forma, verifica-se que as reiteradas condutas ilegais do discente continuam a expor a comunidade universitária a riscos inaceitáveis”.

Conforme relatado no requerimento apresentado pela UnB, o eventual retorno do discente inviabilizaria o regular andamento da disciplina, gerando sérios abalos psicológicos em docentes e discentes.