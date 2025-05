Usuários do Centro Pop vão passar a fazer refeições no Restaurante Popular; entenda

A partir desta quarta-feira (21), os usuários do Centro POP, em Rio Branco, passarão a se alimentar diretamente no Restaurante Popular, como parte de um processo de reorganização promovido pela Prefeitura.

A medida visa oferecer mais dignidade à população em situação de rua, com refeições servidas no próprio restaurante, localizado em outra região da cidade. O serviço funcionará todos os dias, com café da manhã das 7h às 8h e almoço, atendendo cerca de 440 pessoas referenciadas pelo Centro POP.

Com a mudança, o antigo prédio do Centro POP no bairro Castelo Branco será transformado em um escritório social, sem oferta de acolhimento ou refeições. A coordenadora do Restaurante Popular afirmou que o fluxo interno não será afetado, pois os novos usuários seguem os critérios da política de segurança alimentar. Antes atendidos com marmitas no Centro POP, agora terão refeições à mesa, mantendo a média de cerca de 100 usuários adicionais por dia.