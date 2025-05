Vagas de estacionamento sob Minhocão vão virar Zona Azul. Saiba quando

As vagas de estacionamento sob o Elevado João Goulart, o Minhocão, que foram inauguradas pela Prefeitura de São Paulo em 30 de abril, serão convertidas em Zona Azul a partir da próxima segunda-feira (2/6).

De acordo com a gestão municipal, esta é a segunda fase do projeto-piloto que instalou quatro vagas no canteiro central da Rua Amaral Gurgel, entre as ruas General Jardim e Major Sertório, no sentido Consolação, na região central de São Paulo.

Destino do Minhocão e construção do estacionamento

O destino do Minhocão se tornou um imbróglio entre o poder público e a população paulistana.

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo prevê que a via seja desativada para carros até 2029.

Há duas ideias para o destino do Minhocão após a desativação: que ele seja demolido ou transformado em um parque linear.

De acordo com estudos prévios realizados pela CET, a demolição do Elevado é possível, mas implicará na “adequação do sistema viário existente”.

A autarquia indicou que nas ruas próximas, por exemplo, devem ser adotadas medidas pontuais, como a redução das áreas voltadas ao estacionamento, por exemplo.

Já para o presidente da Associação Parque Minhocão, Athos Comolati, a criação do parque é uma demanda da maioria que mora no entorno do Elevado.

“Nós temos sete mil assinaturas físicas. Desses sete mil que assinaram, que são frequentadores aos domingos, cerca de 90% são moradores da região”, ratificou.

Em meio ao imbróglio, a Prefeitura de São Paulo optou pela construção de bolsões de estacionamento para carros, o que teria uma motivação estética.

“Nossa ideia é tornar os espaços que estão feios em espaços bonitos”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na época da inauguração do estacionamento.

Segundo o vice-prefeito coronel Mello Araújo (PL), o objetivo da intervenção é achar alternativas para diminuir o descarte irregular de lixo embaixo do Minhocão.

A oposição, no entanto, classifica a medida de higienista, com o intuito de retirar os moradores de rua que vivem sob o viaduto.

O início das obras gerou reações negativas de movimentos ligados ao cicloativismo e vereadores da oposição, que alegam que a iniciativa vai retirar a ciclovia que passa pelo local. Contudo, a prefeitura nega.

“A gente pegou um pedaço, tem uma calçada larga que sobrou para ciclovia. Então não atrapalha em nada. A ciclovia permanece. Agora, tem a turma que para tudo reclama. Ninguém falou que não ia ter ciclovia”, disse o coronel Mello Araújo.

Na parte de cima, aberta para pedestres durante as madrugadas e os finais de semana, a via é palco de atividades físicas e culturais, além de abrigar bancos, espreguiçadeiras e jogos.

A Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (Semtra) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informaram que a Zona Azul funcionará de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Leia também

“A medida visa garantir maior rotatividade e disponibilidade de estacionamento no local”, afirmou a prefeitura.