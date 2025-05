Vai ao cinema ver “Lilo e Stitch”? Entenda melhor a nova adaptação do clássico

A versão live-action de “Lilo e Stitch” já chegou aos cinemas, e os fãs de carteirinha do amado alien azul da Disney já estão a todo vapor para descobrir quais foram as diferenças entre o original e o novo filme.

Os amantes mais criteriosos do filme podem até ficar chateados com algumas mudanças, mas a nova versão não abandona nem esquece a essência de família do original, e entrega um resultado surpreendente e, na maioria, fiel dos personagens – em especial o foférrimo Stitch.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lilo e Stitch – Foto: Divulgação/Walt Disney Pictures Reprodução/Disney Reprodução/Disney Reprodução/Disney Lilo e Stitch – Foto: Divulgação/Walt Disney Pictures Lilo & Stitch (2025). Reprodução: X / @DisneyStudios Voltar

Próximo

No quesito visual, “Lilo e Stitch” (2025) está impecável.

A forma como trouxeram o alienzinho azul à vida foi feita de forma muito bem feita – inclusive com a mesma dublagem do original. E muitas cenas do longa parecem terem sido tiradas direto da animação. Confira alguns dos exemplos a seguir.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/Disney Reprodução/Disney Reprodução/Disney Reprodução/Disney Reprodução/Disney Reprodução/Disney Reprodução/Disney Reprodução/Disney Reprodução/Disney Voltar

Próximo

Em outros critérios, as mudanças são muito poucas, mas nítidas para quem tem boa memória da animação.

No roteiro, por exemplo, a relação entre Lilo e a irmã mais velha, Nani é mais explorada, e recebe quase um terço de dedicação do longa.

Os outros aliens de animação talvez sejam os que mais sofreram adaptações.

Os amados Jumba, quem criou o Stitch, e o caolho Pleakley, por exemplo, aparecem a maior parte do tempo em forma humana. Embora não percam o humor, inclusive são uma das partes mais engraçadas do filme, eles perdem a icônica caricatura colorida do original.

O vilão Gantu, por sua vez, foi cortado da animação, assim como a climática cena da perseguição das naves. Outras cenas mais fantásticas também foram reduzidas na nova versão.

O final emocionante, quando Stitch fala sobre o significado de “Ohana”, mesmo assim continua; tão ou até mais emocionante que no original.

A única mudança negativa, se é preciso citar uma, é o personagem do Agente Cobra Bubbles, que não consegue chegar aos pés do original.

”Lilo e Stitch” (2025) estreiou nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros e já está em cartaz para a alegria dos pequenos, e dos adultos.