“Vai bater a aranha também?”: influencer viraliza em vídeo por detalhes inusitados

O que era pra ser apenas uma demonstração do modo tradicional de bater açaí acabou se tornando um dos vídeos mais comentados da semana nas redes sociais. A gravação, feita pela criadora de conteúdo Aline Cardoso, moradora de Belém (PA), mostra ela preparando o fruto de forma artesanal. Mas foram três detalhes que realmente roubaram a cena: um cílios postiço gigantesco, uma aranha nada discreta na parede e a total tranquilidade dela em meio a tudo isso.

Na gravação, Aline surge operando a tradicional máquina de bater caroço de açaí enquanto uma caranguejeira passeia calmamente pela parede. E o que poderia ser motivo de pânico virou, na verdade, motivo de boas risadas — principalmente pela combinação inusitada dos cílios volumosos da influencer, que pareciam disputar espaço visual com as patas do aracnídeo.

Se a aranha não estava nem aí pra movimentação, Aline também seguiu plena, ignorando completamente o visitante de oito patas enquanto se concentrava na tarefa de transformar os caroços em polpa.

Internautas brincaram dizendo que não sabiam se olhavam pra aranha, pros cílios ou pra máquina. Outros chegaram a sugerir que havia “duas caranguejeiras nos olhos dela” e até que “os cílios foram feitos de perna de aranha”. Teve quem questionasse, assustado, se por acaso a aranha também entraria na máquina de bater o açaí.

“Pensei que a aranha ia ser triturada junto kkk”, comentou um seguidor. Outro disparou: “A aranha tava só conferindo se ela tava fazendo direito mesmo”. E ainda teve quem resumisse o sentimento coletivo: “Muita informação pra um vídeo só”.

Se o objetivo era mostrar a tradição do Norte, o recado foi dado — e com direito a bônus de entretenimento, memes e muitos cílios postiços no processo.

Veja o vídeo: