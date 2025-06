“Vai pagar pelo que fez”, diz filha do assassino de Rafael Miguel sobre a sentença

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, afirmou que “a justiça foi feita” após a condenação de 98 anos do pai pelo assassinato do ex-namorado, o ator Rafael Miguel, e dos pais dele. A jovem disse sentir alívio por finalmente poder virar a página com um desfecho “minimamente reconfortante”.

Isabela, que tinha apenas 18 anos em 2019, quando seu pai tirou a vida do namorado e dos pais dele por não aceitar o relacionamento, comentou a decisão da Justiça. A jovem disse que ainda está assimilando tudo, mas aproveitou para agradecer a todos que torceram para que a condenação fosse aplicada e a justiça, finalmente, feita.

Tibcherani também reforçou que a sentença jamais conseguirá aliviar a dor causada pela perda, mas que ao menos ela e sua família se sentem amparados pela lei: “A certeza de que o verdadeiro culpado pelo caos vai pagar pelo que fez”, disse a jovem, que também explicou seu sumiço dos olhares públicos diante do julgamento.

Após receber muitas críticas, Isabela decidiu se afastar das redes sociais e explicou que nunca quis se promover em meio à tragédia que marcou sua vida. Durante o tempo afastada, ela contou que conseguiu construir novos ciclos ao lado de boas pessoas e deixar para trás essa história tão triste, uma realidade que jamais escolheu viver.

Agora, Isabela está pronta para virar a página: “Sou muito grata a todo mundo que orou e torceu a favor, que acreditou que teríamos um final reconfortante. Preciso agradecer também aos meus advogados por estarem ao meu lado por todos esses anos, por me protegerem […] É isso, vamos seguir com a vida”, ela concluiu.