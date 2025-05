vai-ver-“rua-do-medo:-rainha-do-baile”?-relembre-os-filmes-da-franquia-da-netflix

A franquia “Rua do Medo” ganha um novo e sangrento capítulo na Netflix nesta sexta-feira (23/5) com a chegada de “Rua do Medo: Rainha do Baile”. E para você que não lembra o que rolou nos últimos filmes, o portal LeoDias fez um resumão bem servido do que rolou na primeira trilogia.

No quarto filme da franquia de terror acompanhamos as adolescentes mais populares do ensino médio de Shadyside, a macabra cidade sob uma terrível maldição. Quando uma garota fora da panelinha decide concorrer a rainha do baile, as forças ocultas da cidade trabalham para fazer da noite um verdadeiro filme de terror.

Em “Rua do Medo: 1994” – o primeiro da trilogia, que se passa seis anos antes do filme atual – aprendemos que a pacata cidade de Shadyside vive em conflito com a próspera e luxuosa Sunnyvile.

As protagonistas adolescentes descobrem que a cidade menosprezada está sob a suposta maldição de uma bruxa, que de geração em geração transforma os pobres habitantes em zumbis assassinos em série.

As jovens buscam ajuda do suspeito xerife para salvar o dia, mas acabam se vendo sozinhas nessa missão.

Em “Rua do Medo: 1978” as protagonistas descobrem a localização da mão da falecida bruxa: a chave para o segredo da maldição e da rivalidade entre as duas cidades.

“Rua do Medo: 1666” revela que, na verdade, a bruxa não passava de uma jovem inocente que descobriu que o líder dos fundadores da cidade usava um livro de feitiços para fazer rituais de sacrifício e dar a vida dos habitantes em troca de poder. Ela tenta impedi-lo, mas acaba sendo culpada pelos rituais ocultos.

Esse líder passou o livro aos seus herdeiros, até que, nos dias atuais, é assumido pelo xerife que deveria proteger as cidades, mas que na verdade, condena uma para o enriquecimento de outra.

A trilogia acaba com o verdadeiro vilão morto e a maldição quebrada. O livro, no entanto, continua escondido, podendo voltar assombrar a cidade a qualquer momento.

O novo filme da Netflix, “Rua do Medo: Rainha do Baile”, estreia às 4h desta sexta-feira (23/5) e trará personagens totalmente novos.

O elenco é composto por India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, Chris Klein, David Iacono, Ella Rubin, Ariana Greenblatt, Lili Taylor e Katherine Waterston.