Vale Tudo: dançarina de pole dance grava cenas com Cauã Reymond

Vale Tudo tem rendido muitos babados na mídia e nas redes sociais. E a coluna Fábia Oliveira segue acompanhando os bastidores. Após a dançarina de pole dance Lis Lopes ser vista nos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio, a gente descobriu o motivo e conta agora com exclusividade para vocês, queridos leitores.

A profissional participou das gravações da nova versão da clássica novela Vale Tudo, da TV Globo. Na cena, as personagens interpretadas por Lis e outra atriz performaram em um pole dance enquanto eram fotografadas no estúdio de Olavo (Ricardo Teodoro).

Cauã Reymond em cena

E Cauã Reymond estava presente nos trabalhos. O malandro César, interpretado pelo artista, assistiu a toda a sessão e aplaudiu.

Fontes desta jornalista que vos escreve revelaram que Lis Lopes era a mais experiente na dança e acabou dando dicas, opiniões e instruções no set de gravação.

Com uma trajetória marcada por performances impactantes e presença constante nos palcos das baladas mais prestigiadas do país, a dançarina se destaca não apenas pela técnica impecável no pole sport, mas também pelo carisma e força cênica que transmite em cada aparição.

Vale Tudo: dançarina de pole dance, Lis Lopes grava cenas com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro

Lis Lopes posa nos Estúdios Globo

“Estou acostumado”, garante Cauã Reymond sobre polêmica em Vale Tudo

Mulher viraliza ao seguir e fotografar Cauã Reymond em gravação

“Difícil”, desabafa Cauã Reymond sobre bullying pela mãe ter tido HIV

Cauã Reymond

Cauã Reymond

Cauã Reymond

