Valencia se manifesta sobre documentário de Vini Jr.: “Falsidades”

O Valencia se pronunciou, nesta segunda-feira (19/5), sobre o documentário Baila, Vini, que mostra os atos de racismo sofridos por Vini Jr. em jogo do Real Madrid contra os “Morcegos”, na temporada 2022/23.

Em comunicado nas redes sociais, o Valencia afirmou que a situação retratada no documentário é uma “injustiça e falsidade” contra a torcida do clube. Por isso, a equipe valenciana pede uma “retificação imediata” da Netflix, produtora do material.

Veja o comunicado do Valencia:

Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

“Diante da injustiça e das falsidades cometidas contra os torcedores do Valencia CF, o clube exigiu por escrito uma retificação imediata da produtora do documentário sobre o ocorrido no Mestalla e que não corresponde à realidade. A verdade e o respeito pelos nossos fãs devem prevalecer. O Valencia CF reserva-se o direito de tomar medidas legais”, diz o clube.

O documentário Baila Vini conta a história de Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, desde a base no Flamengo. A produção acompanha também a rotina do atleta, para documentar toda sua jornada enquanto jogador de futebol.