Vampeta e Amaral foram os criadores da resenha obrigatória no futebol

Alguns têm sérias dificuldades de entender assim, mas a simplicidade e a criatividade são sempre as melhores receitas na televisão. Infalíveis. Quem não gosta, por exemplo, de ouvir uma boa história? Ou o que consegue mais prender a atenção de alguém?

Amaral e Vampeta, ex-jogadores, meio que por acaso, criaram um estilo de programa, hoje consagrado, e não se deram conta.

Virou moda podcast com ex-jogador, relembrando passagens curiosas, algumas engraçadas, outras nem tanto, envolvendo situações que viveram com técnicos e os seus companheiros, dentro e fora dos campos de jogo.

A tal “resenha” se transformou numa pauta obrigatória em todos os canais de esporte. O “Resenha ESPN”, do André Plihal, que se especializou nisso, reunindo ex-boleiros todas as sextas-feiras, está completando dez anos de exibição.

Ou seja: sem querer, querendo, Amaralzinho e Vampeta, os maiores expoentes do segmento, abriram uma avenida para ex-jogadores, incluindo alguns que até já estavam esquecidos, voltarem a brilhar.

Libertadores

Começa a esquentar o interesse pela renovação dos direitos de transmissão da Libertadores da América e Sul-Americana, período 2027/2030.

SporTV, ESPN, Paramount+, TNT e Amazon prometem uma das disputas mais intensas dos últimos anos.

Brasileirão

A empresa 1190 Sports adquiriu os direitos de transmissão das séries A e B do Brasileirão para o mercado internacional.

O argentino e o chileno, entre outros, também estão com ela.

Dona de mim

“Dona de mim”, novela das sete da Globo, começa a exibir, neste sábado, as cenas que marcam o início do romance do policial Marlon (Humberto Morais) com a costureira Kami (Giovanna Lancellotti).

Desde que Marlon salvou Dedé (Lorenzo Reis) de um atropelamento, Kami está encantada por ele.

Só um complemento

Quando esta santa coluna fala na coragem que a Globo precisa para mexer na grade, puxar a sua programação e com isso otimizar os resultados, existem fortes motivos por trás.

Primeiro é levantar o seu principal horário de novelas. “Vale Tudo”, por maiores que sejam os problemas, não merece uma audiência tão insignificante.

Por outra

Pode também a Globo, com esta antecipação de horários e o poder que tem, reativar sua “linha de shows”, que foi praticamente extinta nos últimos tempos.

E voltar a criar programas, os mais variados, para logo depois da novela. Deram certo durante tanto tempo, por que não dariam agora? Basta competência, coragem e boa vontade.

Nos planos

A novela “A Caverna Encantada” pode ganhar um especial de Natal no SBT, movimentando o elenco infantil e alguns nomes do time adulto.

No ar, a novela ainda tem um bom tempo de exibição, antes de entregar o horário para “As Filhas da Senhora Garcia”.

Lentidão

O fato de o SBT não ter se organizado devidamente para colocar uma novela produzida pela casa, na sequência de “Caverna”, ainda é assunto por lá.

Com todo respeito à dona Iris, é sempre bom lembrar que há dezenas de bons autores disponíveis no mercado.

Momento

Há quem diga também, em relação a essa demora na dramaturgia do SBT, que projetos envolvendo novelas precisam “vencer” a barreira do orçamento.

Principalmente isso.

Sob análise

Na Globo, e não de agora, já existe uma certa preocupação com o desempenho do “Esporte Espetacular” nas manhãs de domingo.

O programa está bem longe de repetir os resultados de um passado recente e tem provocado uma oscilação perigosa no quadro da audiência.

Brasil varonil – 1

Tem certas coisas que é só no fiofó da TV aberta.

Primeiro foi a desvairada proibição da propaganda infantil, uma distorção de tanto tempo e que ainda causa numerosos estragos.

Brasil varonil – 2

Agora, como se problemas como saúde, fome e roubo não existissem, a politicagem está preocupada com as restrições das bets, que vão atingir em cheio a televisão e os clubes de futebol. A maioria irá à falência.

Ou alguém tem dúvida de que, também no meio disso, existem interesses em jogo? Fora os que estão atrás do ibopezinho pessoal.

Torta neles!

O “Domingo Legal” deste fim de semana, em boa parte, vai promover as próximas estreias da programação do SBT, como “Bom Dia Esperança”, “Alô, Você!” e “Aqui Agora”.

De um lado, no quadro “Torta na Cara” do “Passa ou Repassa”, ao vivo, estarão: Luiz Bacci, Deive Leonardo, Dani Brandi e Macedão da Chinelada. Do outro, Thaeme e Thiago, Marília Tavares e Lipe Ribeiro.

Liberada

Flávia Alessandra concluiu sua participação especial nas gravações de “Êta Mundo Melhor!”, continuação de “Êta Mundo Bom”, que vai substituir “Garota do Momento” a partir de 30 de junho.

Agora, ela passa a ficar na espera das próximas convocações da casa.

Jornalismo

Na Record, Celso Teixeira deixou a chefia do “Domingo Espetacular” para assumir a direção geral do “Balanço” da hora do almoço.

Ao mesmo tempo, Thiago Contreira, além do “Jornal da Record”, agora assina a direção do “DE”.

Tela

A Jovem Pan chupinhou a CNN Brasil e passou a incluir na tela trechos da opinião dos seus comentaristas.

O que já era poluído, no caso das duas, ficou um pouco mais.

Bate – Rebate

Fernanda Gentil grava, nesta sexta-feira, participação especial na nova temporada do “MasterChef”.

Pelo segundo ano consecutivo, Prime Video e Band terão uma parceria nas finais da NBA, em junho…

… Os jogos, com Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli, terão os reforços de Alana Ambrósio e Eduardo Barão, com os bastidores direto dos Estados Unidos.

Michel Teló marca presença no “Melhor da Noite” desta sexta-feira, na Band, cantando seus sucessos ao vivo…

… O cantor também participa do quadro “Sexonário”.

Neste sábado, às 13h, o programa “Xodó de Cozinha”, apresentado por Regina Tchelly na TV Brasil, recebe a chef Morena Leite na penúltima edição inédita da temporada…

… A produção é gravada na sede do projeto Favela Orgânica, no Morro da Babilônia, no Rio.

Téo José será o convidado do “Apito Final”, domingo, na Band.

O curta-metragem “The Painter” conquistou os prêmios de Melhor Compositor e de Júri Popular no Cannes 7 Art Award — evento paralelo ao Festival de Cannes…

… Monica Carvalho, atriz, divide a produção deste trabalho com o diretor Walther Neto.

Felipe Coutinho, de “Bom Sucesso” e “Reis”, fará a primeira fase do personagem Caius em “O Senhor e a Serva”, spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, na Record…

… É o mesmo papel do protagonista da série, vivido por Dudu Pelizzari…

“Vale Tudo”, na Globo, tem falado muito sobre o tema “influencers”…