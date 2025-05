Vanessa Lopes desabafa sobre inseguranças e revela medo de frequentar a igreja

Vanessa Lopes, influenciadora e ex-participante do “BBB24” (Globo), que não permaneceu por muito tempo no confinamento após desistir do reality show, desabafou com os seguidores nas redes sociais em um momento de sinceridade. A criadora de conteúdo digital abordou um assunto delicado, relembrando que já foi duramente criticada por falar sobre isso anteriormente. Segundo a dançarina, ela sente medo de frequentar a igreja. A insegurança foi descrita em detalhes pela jovem, que já foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo.

“Eu tenho medo de ir para a igreja e vamos de assunto polêmico. Eu tive vários episódios difíceis na minha vida em relação à igreja, grupo jovem, mas o pior de todos foi com certeza o cancelamento que aconteceu comigo. Eu fiquei assim: ‘Misericórdia!’. O que aconteceu foi que, em um podcast, em um bate-bola, eu sempre deixei muito claro em todas as minhas entrevistas que eu não falo sobre religião. Não me façam perguntas sobre isso porque eu acho muito pessoal meu e não quero falar sobre, e mesmo assim me perguntaram sobre Deus”, pontuou Vanessa.

“Eu travei. Como alguém me pergunta sobre isso? Eu não queria falar nada! A minha relação com Ele é muito pessoal, não preciso provar para ninguém, para mostrar que eu sou uma pessoa boa. Não preciso ir para a igreja e postar fotinho. A única coisa que veio na minha cabeça era perdão e salvação. Depois me perguntaram sobre o TikTok e eu disse que era a minha vida. Isso porque aquele era meu trabalho naquele momento, era naquilo que eu estava pensando, no que eu ia gravar”, completou a blogueira.

“Então, era minha vida de trabalho. Eu tive medo de ir para a igreja por muito tempo, ainda tenho. Mas o meu namorado é bem religioso, me apresentou várias músicas e uma galera massa. Então ele conseguiu me reaproximar da igreja”, justificou Lopes. O nome da jovem ganhou força no último ano com uma em entrevista concedida ao “Fantástico”, revista eletrônica da Globo, trazendo à tona o verdadeiro motivo para não querer continuar na disputa milionária ao lado de anônimos e famosos.

“Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que estava acontecendo lá fora no programa, medo do que estava acontecendo dentro do programa. Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: ‘Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não’”, entregou a figura pública.