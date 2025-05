Vasco finalmente convence na Sul-Americana e liquida classificação no 1º tempo

Quando Jair, Tchê Tchê e Coutinho entraram no jogo, o Vasco deslanchou na partida e começou a criar mais jogadas. O segundo gol começa na paciência do time em encontrar os espaços aos poucos e em povoar a área adversária. A jogada começa com Paulo Henrique na direita, que não encontra margem para avançar e volta em Jair. Do outro lado, Coutinho e Piton se associam, e a área tem Nuno, Vegetti, Rayan e Paulo Henrique para o rebote. Mais um gol com todas as credenciais de Diniz.