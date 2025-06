veja-8-sopas-levinhas-para-manter-a-forma-durante-o-inverno

As sopas e os cremes detox são ótimos aliados para manter a forma durante a época mais fria de outono e inverno, pois combinam ingredientes nutritivos e leves que ajudam a aquecer o corpo sem exagerar nas calorias. Geralmente preparados com legumes, verduras, ervas e temperos naturais, esses pratos promovem saciedade, favorecem o bom funcionamento do intestino e contribuem para a eliminação de toxinas.

Veja 8 sopas e cremes detox para ficar em forma mesmo no inverno

Sopa de pepino, batata e cenoura

Ingredientes

1 cebola descascada e picada.

3 dentes de alho descascados e amassados.

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas.

2 batatas descascadas e cortadas em cubos.

2 pepinos descascados e cortados em cubos.

1 l de caldo de legumes caseiro.

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto.

Endro para finalizar.

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas, as cenouras, os pepinos e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida com endro.

