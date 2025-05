Veja como está Flávio Silvino, estrela de Vamp e Laços de Família

Flávio Silvino, ator que estrelou em Vamp, novela de 1991, reapareceu na redes sociais ao lado da mãe, Diva Plácido, e do irmão, Rafael Flemming, em fotos feitas em casa.

Aos 54 anos, Flávio está longe da televisão desde 2001, quando trabalhou em Laços de Família, da Globo. Recentemente, a mãe contou à Quem sobre a rotina do filho.

“O Flávio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional”, disse Diva Plácido. “Agora tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele”, completou.

A mãe ainda destacou que o maior contato de Flávio, além da família, é com enfermeiros que trabalham no cuidado dele. “Chega um ponto que some todo mundo”, lamentou.

Flávio Silvino

Flavio Silvino

Flavio Silvino e Tony Ramos

Humorista é filho do ator Paulo Silvino, que faleceu em 2017 em decorrência de um câncer

O acidente

Flávio Silvino sofreu um acidente quando voltava de uma viagem com o irmão João Paulo, que tinha apenas 11 anos à época. O veículo onde estavam foi atingido por furgão que perdeu o controle após uma ultrapassagem.

O ator sofreu traumatismo craniano, contusão no tórax e uma fratura no braço e foi levado em estado grave para a UTI da Clínica Santa Helena, em Cabo Frio (RJ), e o irmão teve apenas ferimentos leves.

Ele ficou em coma por três meses e teve perda de massa encefálica. Até hoje, Silvino sofre com sequelas do acidente, que envolvem dificuldades motoras e de fala.