Veja o resultado da Mega-Sena deste sábado, com prêmio de R$ 31 milhões

O resultado da Mega-Sena 2870com prêmio de R$ 32,4 milhões foi divulgado neste sábado (31), em São Paulo.

Os números sorteados hoje foram: 06 – 13 – 15 – 19 – 32 – 60

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou se houve acertadores do prêmio principal, nem o rateio para quem acertou cinco ou quatro dezenas.

Quantos ganhadores a Mega-Sena teve em 2025?

Com três ganhadores na semana passada, duas apostas dividiram R$ 103 milhões em 20 de maio e uma aposta faturou R$ 2,7 milhões no dia 22, a Mega-Sena agora tem 13 apostas vencedoras do prêmio máximoneste ano.

Em 24 de abril, um bolão de Santa Catarina foi o ganhador. Ainda em abril, no dia 19, a principal loteria da Caixa premiou uma aposta de Concórdia (SC) de bolão com seis cotas em Concórdia (SC) faturou sozinha a bolada de R$ 52 milhões.

Em 5 de abril, uma aposta de Cruzeiro (SP) ganhou sozinh R$ 59,7 milhões.

Em 15 de março, um bolão com 100 cotas de Belo Horizonte, ganhou R$ 21,4 milhões.

A principal loteria da Caixa também teve outras duas apostas ganhadoras na semana, em 11 de março, uma de Jundiaí (SP) e outra de Itapir (SP).

Ainda neste mês, no dia 1º, uma aposta de São Miguel do Araguaia (GO) faturou sozinha a bolada de CLIR$ 41,7 milhões.

Em 25 de fevereiro, uma aposta do Rio de Janeiro (RJ) faturou sozinha R$ 131,3 milhões.

No dia 25 de janeiro, uma aposta de Nova Friburgo (RJ) faturou sozinha o prêmio de R$ 28,8 milhões.

O primeiro sorteio da Mega-Sena em 2025 em que alguém levou o prêmio máximo foi no dia 16 de janeiro. Uma aposta de Indaiatuba (SP) faturou, sozinha, R$ 37,3 milhões.