Veja onde assistir ao jogo de João Fonseca na 3ª fase de Roland Garros

Jogo difícil para o tenista brasileiro João Fonseca, que entra em quadra neste sábado (31/5), pela 3ª fase de Roland Garros. João irá enfrentar o britânico Jack Draper, que atualmente ocupa a 5ª colocação no ranking mundial. Os dois se enfrentam na quadra Simonne-Mathieu, não antes das 8h20 (horário de Brasília).

Jack Draper foi campeão de Indian Wells, onde derrotou João Fonseca

Fonseca chega pela primeira vez na terceira rodada de um Grand Slam

Este será o segundo encontro entre os dois tenistas na atual temporada. Na segunda rodada do ATP 1000 de Indian Wells, no início de março, Draper derrotou o brasileiro por 2 sets a 0. Ele acabou ficando com o título da disputa, depois de eliminar nomes como Carlos Alcaraz e Holger Rune.

João Fonseca, pela primeira vez em sua carreira, irá jogar uma partida na terceira fase de um Grand Slam. Antes, o brasileiro derrotou o polonês Hubert Hurkacz, na estreia, e o francês Pierre-Hugues Herbert, no segundo duelo.

Onde assistir

A partida entre João Fonseca e Jack Draper, pela 3ª fase de Roland Garros, será transmitida pela TV fechada (Espn) e por streaming (Disney+).