Veja quem são os irmãos que esconderam corpo de pai apodrecido em casa

Os irmãos que foram presos por esconder o corpo do próprio pai, de 88 anos, são Marcelo Marchese d’Ottavio e Tania Conceição Marchese d’Ottavio (fotos em destaques). Eles mantiveram o cadáver da vítima – Dário Antonio Raffaele d’Ottavio – durante meses dentro da casa onde a família morava, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ).

Os dois foram detidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), nessa quarta-feira (21/5). De acordo com a 37ª Delegacia de Polícia (Ilha do Governador), ele foram autuados por ocultação de cadáver.

Veja o momento da prisão dos irmãos:

Entenda o caso:

Nessa sexta-feira (23/5), Marcelo e Tania foram transferidos para unidades psiquiátricas nessa sexta-feira (23/5).

Agora, a Justiça decidirá se eles continuarão sob custódia ou se vão responder em liberdade.

Os investigadores da 37ª DP descobriram que os irmãos mantiveram o corpo do próprio pai dentro de casa durante meses.

O cadáver já se encontrava em estado de esqueletização.

De acordo com a PCRJ, a vítima – Dário Antônio recebia dois benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – um de aposentadoria e um de pensão por morte –, que somavam mais de R$ 5 mil por mês.

Por isso a corporação suspeita que o corpo tenha sido mantido dentro dessa casa por motivos financeiros de interesse dos filhos de Dário.

Vizinhos da família denunciaram o caso à polícia, pois não viam o idoso há meses.

Leia também

Delegado à frente do caso, Felipe Santoro informou que a linha de apuração do crime está sob análise, com chance de ser considerada mais de uma hipótese investigativa. “A delegacia não descarta a possibilidade de homicídio, por exemplo”, afirmou.

A polícia aguarda, também, a conclusão dos laudos de exames periciais, que poderão atestar a causa da morte de Dário e o tempo aproximado do óbito.