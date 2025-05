Venda de sentenças no STJ: PF faz buscas contra prefeito de Palmas

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (30/5), a 9ª fase da Operação Sisamnes, com o objetivo de aprofundar a investigação sobre o esquema criminoso de vazamento e comercialização de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), são cumpridos três mandados de busca e apreensão em Palmas (TO), além da ordem de proibição de dois alvos de manterem contato e de saírem do país. Eles tiveram os passaporte recolhidos.

Um dos investigados é o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos, foto em destaque). Em Brasília, o alvo é um advogado, já intimado com medidas cautelares, como proibição de sair do pais e de contato com os investigados.

Segundo as investigações, os alvos das operações teriam tido acesso antecipado a detalhes de operações policiais, comprometendo a eficácia das medidas judiciais que seriam implementadas.

Além disso, a deflagração tem como objetivo apurar eventuais privilégios ilegais concedidos a um dos investigados atualmente preso no âmbito da Operação Sisamnes.