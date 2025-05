Vendas da Tesla, de Musk, desabam 49% na Europa. Chinesas ganham força

As vendas da Tesla, empresa de veículos elétricos comandada pelo bilionário Elon Musk, recuaram 49% em 32 países da Europa em abril deste ano, ampliando a crise na companhia.

Saiba mais

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (27/5) pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (Acea).

Segundo o levantamento, mais de 7,2 mil veículos foram entregues, ante os 14,2 mil vendidos no mesmo período do ano passado.

Os resultados confirmam dados que já haviam sido divulgados sobre as vendas da Tesla em países como Suécia, Holanda e Dinamarca, que indicavam o tombo da Tesla nesses mercados.

Nos quatro primeiros meses de 2025, as vendas da empresa de Elon Musk na Europa tiveram queda de cerca de 39%, para 61,3 mil unidades.

Empresas da China ganham força

Em meio à crise na Tesla, empresas da China vêm ganhando cada vez mais força no mercado de veículos elétricos.

De acordo com os dados da Acea, as vendas de elétricos, como um todo, subiram 28%. Entre as marcas chinesas, as vendas da SAIC aumentaram 54% no mês passado.

Líder global na produção e exportação de veículos, além de dominar amplamente a transição para os carros elétricos, a China registrou um crescimento de 12,9% em sua produção de automóveis entre janeiro e abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024.

Pela primeira vez, os números de unidades produzidas e vendidas superaram a marca de 10 milhões no quadrimestre, de acordo com dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Veículos Automotores (CAAM, na sigla em inglês).

Os números que envolvem o mercado de Veículos de Nova Energia (“New Energy Vehicles”, os NEVs) são ainda mais impressionantes. A alta na produção entre janeiro e abril foi de 48,3% (para 4,4 milhões de unidades), enquanto as vendas dispararam 46,2%.

Leia também

Lucro da Tesla desabou no 1º trimestre

Em abril, a Tesla anunciou que o lucro da companhia caiu 71% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024.

Os ganhos atingiram US$ 409 milhões entre janeiro e março. Diluído por ação, o lucro ficou em US$ 0,12.

A receita total da companhia, também na comparação anual, diminuiu 9%, atingindo US$ 19,33 bilhões. Os resultados ficaram abaixo da expectativa do mercado. Os analistas projetavam um lucro de US$ 0,41 por ação, com receitas totais de US$ 21,34 bilhões.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado somou US$ 2,81 bilhões no primeiro trimestre. O número representou uma queda de 17% no ano.

Já a produção de veículos por parte da Tesla recuou 16% no primeiro trimestre, para 362,6 mil veículos, enquanto as entregas caíram 13%, para 336,7 mil unidades – tudo com base na relação entre o primeiro trimestre deste ano e igual período do ano passado.

Após a divulgação dos resultados da Tesla, Elon Musk afirmou que, a partir de maio, passaria a se dedicar com mais atenção à empresa.

“A partir do mês que vem, dedicarei muito mais tempo à Tesla, agora que o trabalho principal de estabelecer o Departamento de Eficiência Governamental foi concluído”, afirmou Musk.

Musk de saída?

No início de maio, uma reportagem do jornal The Wall Street Journal informou que o Conselho de Administração da Tesla estaria buscando um substituto para o bilionário no cargo de CEO.

Segundo a publicação, a iniciativa do colegiado teria sido tomada após a forte desvalorização das ações da companhia, que vem enfrentando dificuldades como a queda nas vendas e boicotes de consumidores em várias partes do mundo.

A participação de Musk no primeiro escalão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), também estaria desagradando aos integrantes do conselho e prejudicando os interesses da empresa, segundo o jornal.

A reportagem afirma ainda que membros do Conselho de Administração da Tesla já teriam entrado em contato com empresas de recrutamento para dar início ao processo de busca por um novo CEO.

No dia 30 de abril, Donald Trump se referiu a Musk em tom de despedida e, apesar dos elogios ao dono da Tesla, indicou que o empresário pode deixar o governo para voltar a se dedicar mais aos negócios.

“Elon é bem-vindo a ficar pelo tempo que quiser”, afirmou Trump. “Mas, em algum momento, acho que ele quer voltar para casa, para seus carros.”

Musk respondeu: “Foi uma honra trabalhar com seu incrível gabinete. Eu gostaria apenas de agradecer a todos. Foi uma honra trabalhar com vocês, obrigado por tudo”.

Tesla nega procura por sucessor

Após a publicação da reportagem do The Wall Street Journal, a presidente do Conselho de Administração da Tesla, Robyn Denholm, negou que a companhia esteja pensando em substituir Elon Musk na presidência executiva.

“Mais cedo, hoje, houve uma reportagem na mídia alegando erroneamente que o conselho da Tesla havia contatado empresas de recrutamento para iniciar uma busca por CEO na empresa. Isso é absolutamente falso”, afirmou Denholm em mensagem na conta oficial da Telsa no X (antigo Twitter).

“O CEO da Tesla é Elon Musk, e o conselho está altamente confiante em sua capacidade de continuar executando o empolgante plano de crescimento à frente “, complementou a executiva.