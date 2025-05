Vendedor de picolé morre atropelado em Rio Branco; motorista foge sem prestar socorro

O vendedor de picolé Sebastião Ferreira de Sousa, de 54 anos, mais conhecido como “Tião”, morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (28), no km 1 da Rodovia AC-10, nas proximidades de uma empresa de café, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Sebastião caminhava embriagado no meio da pista, no sentido Centro–bairro, quando foi surpreendido por um veículo que o atropelou. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo, sofreu um corte extenso na cabeça e perdeu a consciência. Após o atropelamento, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, ao chegarem, os socorristas apenas constataram o óbito de Sebastião.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) para os trabalhos da perícia criminal. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.