Venezuela prende líder oposicionista e o acusa de terrorismo

O regime autoritário de Nicolás Maduro prendeu o líder oposicionista Juan Pablo Guanipa na manhã dessa sexta-feira (23/5). Guanipa é acusado de liderar uma rede terrorista que estaria planejando sabotar eleições regionais neste domingo (25/5). As informações são do Miami Herald.

Guanipa é um aliado próximo de María Corina Machado, que apoiou o candidato Edmundo González nas últimas eleições presidenciais na Venezuela. González foi declarado vencedor pela oposição. O grupo questionou a não apresentação das atas de votação, que esclareceriam o real resultado do pleito. Maduro, no entanto, foi declarado eleito.

A prisão de Guanipa foi anunciada em um pronunciamento, em rede de TV, realizado pelo ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabello. “Estamos desmantelando uma rede terrorista e conspiratória contra o nosso país, as eleições e a paz do nosso povo”, disse o ministro de Maduro.

Cabello afirmou ainda que Guanipa foi preso em uma operação ampla. A ação resultou na prisão de 38 pessoas, sendo 21 venezuelanos e 17 estrangeiros. A alegação das autoridades venezuelanas é de que o grupo estaria envolvido no planejamento de ataques contra estações de gás, hospitais, sistemas de transporte e redes de abastecimento de energia.

Na operação, o ministro venezuelano afirmou terem sido apreendidos equipamentos eletrônicos, agendas, que, supostamente, ligariam Guanipa a financiamento internacional e planos de violência. “Capturamos um dos líderes deste poderoso e obscuro grupo terrorista”, disse Cabello.