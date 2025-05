Vereador é acusado de ameaçar médicos com arma na cintura

Fernando Silva é acusado de entrar armado na policlínica Ana Adelaide e, de acordo com os médicos, ter ameaçado os profissionais de saúde, além de incitar a população que buscava atendimento médico, prejudicando o andamento das consultas e levando transtorno ao já conturbado ambiente de trabalho desses profissionais.

De acordo com o presidente do CREMERO, Lucas Levi, o pedido da punição do parlamentar será acompanhado até o final pela entidade, que também conta com o apoio do Sindicato dos Médicos de Rondônia – SIMERO.

“O CRM se mantém engajado e vai até o fim para que esse documento seja cumprido. Por isso apresentamos essa denúncia relacionada aos fatos ocorridos na policlínica Ana Adelaide”, destacou Lucas Levi.

Vale destacar que caso o presidente dê andamento à denúncia no Parlamento Mirim, o vereador Fernando Silva poderá receber punição que vai desde a repreenda formal, até uma possível perda do mandato, tudo dependerá dos fatos apurados na denúncia.

A presidência da Casa ainda não se pronunciou sobre a denúncia do CRM.