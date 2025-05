Vertigem: neurologista analisa episódio de saúde que atingiu presidente Lula

Na última segunda-feira (26/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou cancelar parte de sua agenda após se sentir mal com vertigem e ser diagnosticado com labirintite. Para entender melhor o episódio, o portal LeoDias procurou o neurologista Dr. Saulo Nader, especialista em tontura e distúrbios do equilíbrio.

O médico ressaltou um ponto importante do diagnóstico do presidente: “O boletim médico oficial do hospital informou o diagnóstico de “labirintite”, que é um termo mais geral, mas existem dezenas de doenças que geram vertigem”, iniciou Nader.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução Presidente Lula Reprodução Lula e Janja Reprodução Lula durante pronunciamento à imprensa sobre passagem de Mujica Reprodução: YouTube/Parlamento del Uruguay Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução: Globo Voltar

Próximo

O especialista explicou como funciona o sintoma de vertigem como o de Lula: “Vertigem é uma percepção anormal de movimento, como se tudo ao redor estivesse girando ou balançando”, disse Dr. Saulo.

Segundo o neurologista, existem algumas possibilidades que podem estar relacionadas ao quadro: uma delas é a consequência da queda de Lula, em outubro de 2024. Na ocasião, o presidente bateu a cabeça forte e teve uma lesão no rosto.

“Sabemos que pancadas na cabeça podem soltar os cristais do labirinto, órgãos que são nossos sensores de movimento, e isso pode gerar crises de vertigem de repetição. Essa condição é chamada de Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB). Apesar de ser mais comum que os sintomas surjam pouco tempo após a pancada, existem casos em que os cristais se soltam tardiamente, o que poderia explicar o quadro atual. E essa seria uma hipótese tratada por meio das manobras, sem uso de remédios e com recuperação rápida”, declarou.

A segunda possibilidade estaria relacionada ao sangramento cerebral que Lula foi diagnosticado em dezembro de 2024. Já a terceira possibilidade, é que 30% da população pode ter tontura em algum momento da vida, comprovadamente.

O médico destacou que algumas doenças também causam vertigem: “Pode ser causada por enxaqueca vestibular, neurite vestibular (como a que Dilma Roussef), doenças neurológicas ou até cardiovasculares”, reforçou.

Por fim, Saulo Nader pontuou que é essencial ter um diagnóstico preciso para o sintoma: “O mais importante é entender que a vertigem é um sintoma, não um diagnóstico. E tratar sem saber a causa pode atrasar a recuperação e mascarar algo mais sério”, finalizou.