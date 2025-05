Via Verde Shopping realiza reunião com investidores e apresenta assessoria exclusiva para expansão de marcas

O Via Verde Shopping deu início, nesta terça-feira (27), à sua primeira reunião com investidores, marcando o lançamento oficial da assessoria estratégica voltada a empresários e empreendedores interessados em trazer grandes marcas para Rio Branco.

A iniciativa visa conectar investidores locais a franquias e redes consolidadas nos segmentos de varejo, gastronomia e serviços, com o apoio de uma equipe especializada. A proposta é gerar novos negócios no shopping, fortalecer o cenário comercial da cidade, impulsionar o desenvolvimento econômico e ampliar as opções para os consumidores.

“Estamos oferecendo todo o suporte necessário para investidores que desejam trazer marcas de peso para nossa região. É uma chance concreta de participar da expansão comercial da capital acreana”, destaca o superintendente Wander Porto.

Para mais informações sobre a assessoria e as oportunidades disponíveis, os interessados podem entrar em contato com o setor comercial do Via Verde Shopping pelo número (68) 9226-3860, com Estevão.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.