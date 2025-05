Via Verde Shopping reforça compromisso com a inclusão e implanta vagas exclusivas para pessoas com transtorno do espectro autista

O Via Verde Shopping, com o compromisso de tornar seus espaços cada vez mais acessíveis e acolhedores, acaba de implantar vagas exclusivas no estacionamento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As novas vagas estão localizadas em pontos estratégicos do estacionamento, próximas aos acessos principais, facilitando o deslocamento de pessoas com autismo e seus acompanhantes.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do polo varejista voltadas à inclusão e ao bem-estar de todos os públicos. Entre essas, destaca-se o Espaço da Calma, um ambiente sensorial especialmente planejado para acolher pessoas com TEA e outros transtornos, oferecendo um local tranquilo, seguro e adaptado às necessidades específicas desse público.

Para a utilização das vagas exclusivas, é necessário que o veículo esteja devidamente identificado com o cartão de identificação para pessoas com TEA, conforme estabelecido pela legislação vigente. A sinalização adequada contribui para o uso correto e respeitoso dos espaços destinados à inclusão.

Para o coordenador de marketing do Via Verde Shopping, Daniel Ferreira, a iniciativa reforça o papel social do empreendimento. “A implantação das vagas exclusivas para pessoas com autismo é mais um passo em nosso compromisso com a inclusão. Assim como o Espaço da Calma, essas vagas foram pensadas para garantir conforto, respeito e dignidade a todos que frequentam o shopping. Queremos que nossos clientes se sintam acolhidos desde o momento em que chegam ao estacionamento até sua experiência de consumo e lazer em nossos ambientes”, destaca.

Com foco ao cliente, o Via Verde Shopping segue atento às necessidades da comunidade e comprometido com práticas que estimulem a empatia, a acessibilidade e a convivência respeitosa entre todas as pessoas.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.