Viatura da PM desce barranco desgovernada após agentes esquecerem de puxar o freio de mão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que uma viatura da Polícia Militar do Acre (PMAC) desce um barranco desgovernada em Xapuri, município no interior do Acre, após os agentes que estavam no automóvel esquecerem de puxar o freio de mão.

Segundo informações, o caso ocorreu na última sexta-feira (30), e repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, os policiais aparecem deixando o carro e seguindo para a entrada de um local, quando ele começa a se mover em marcha à ré.

O veículo saiu andando sozinho até colidir com a borda de um canal, parando sem atingir outras pessoas. Apesar do susto, ninguém saiu ferido na ocasião, não se sabe se o automóvel teve algum dano material.

Veja o vídeo do Juruá em Tempo: