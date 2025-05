Vibração e integração marcam a Corrida da Infantaria 2025 em Rio Branco

O Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva (CMDO FRON AC/4º BIS) foi palco de uma manhã vibrante de esporte e confraternização neste domingo (25) com a realização da Corrida da Infantaria 2025. O evento, que teve início às 7h na Rua Colômbia, 534, no bairro Bosque, reuniu um grande número de participantes, incluindo civis e uma expressiva presença de militares dos pelotões do batalhão.

A atmosfera era de pura alegria e entusiasmo, com corredores prontos para encarar os percursos de 5km e 10km. A corrida celebrou não apenas o espírito esportivo, mas também a integração entre a comunidade militar e a sociedade civil, além de promover a saúde e o bem-estar.

As fotos que registraram a energia e a participação na Corrida da Infantaria 2025 já estão disponíveis! Veja a galeria completa: https://www.focoradical.com.br/prova/20250525-treino-corrida-da-infantaria-2025-rio-branco-9934

O evento também teve um importante viés solidário. A inscrição incluiu a doação de 1kg de alimento não perecível, e a organização destacou a significativa arrecadação.

A participação dos militares, lado a lado com os corredores civis, reforçou os laços comunitários e o espírito de corpo característico da Infantaria. A premiação para os três primeiros colocados de cada categoria coroou o esforço dos atletas mais rápidos.

Fotógrafos oficiais da plataforma Foco Radical realizaram a cobertura completa do evento, capturando os melhores momentos da prova, desde a largada até a chegada dos participantes.

Confira as fotos por Giovanni Amaral: