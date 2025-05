Victoria Lira celebra 15 anos com show de Léo Foguete e Felipe Amorim

Com uma produção impecável e uma atmosfera que mesclava o romântico e o moderno, Victoria Lira celebrou os seus 15 anos com uma megafesta nessa sexta-feira (24/5). O debute contou com a apresentação de dois artistas vindos direto das paradas de sucesso do Brasil: Léo Foguete e Felipe Amorim. A comemoração reuniu cerca de 700 convidados no Lago Sul, na mansão do avô materno, o economista e ex-senador brasileiro Raimundo Lira.

Logo na entrada do evento, os presentes foram envolvidos em um clima de puro requinte. Um verdadeiro red carpet indicava o caminho para a entrada principal da festa e já dava um spoiler da magnitude do que iria rolar.

Tapete vermelho do aniversário de 15 anos de Victoria Lira

A decoração, assinada por Valeria Leão, mesclava referências clássicas e contemporâneas em tons de vermelho e vinho, enquanto os arranjos suspensos de rosas, orquídeas, hortênsias e flamboyants, criados pela dupla Clarice e Joel Mukai, expressavam a personalidade doce e amorosa da debutante.

Victoria Lira

“Cada detalhe aqui tem a minha cara, da cor vinho e vermelho às flores. Mesmo preferindo o estilo moderno, eu sabia que o romantismo das flores não podia faltar”, contou a aniversariante à coluna Claudia Meireles.

Decoração sofisticada

Arranjos florais complementaram a decoração

As cores tema do evento foram vinho e vermelho

Ambientes confortavéis

A temática do aniversário mesclava romantismo e modernidade

Gustavo Lucena / Metrópoles

O serviço de buffet ficou a cargo da Sweet Cake, que ofereceu aos convidados uma mesa de charcutaria com presunto parma, sanduíches italianos, tartar preparado na hora e outras delícias que provocavam uma explosão de sabores. No bar da Help, drinks autorais como o Victoria Cocktail — com maracujá, baunilha e um toque de tabasco — surpreenderam pelo frescor e originalidade.

Além da bebida preparada especialmente para a aniversariante, os invitados tinham à disposição opções de coquetéis com e sem álcool para garantir ainda mais animação na noite de celebração. A mesa de doces e o bolo, assinados por Maria Amélia, complementavam o cenário com beleza e, claro, muito sabor.

Buffet Sweet Cake

Tartar feito na hora

Pratos com sabores surpreendentes

Doces finos

Gustavo Lucena/ Metrópoles

Victoria Lira celebra 15 anos com festa luxuosa

Embora o aniversário de 15 anos de Victoria tenha acontecido oficialmente em setembro do ano passado, a família optou por realizar a festa em maio, aguardando o clima ideal para uma noite perfeita ao ar livre. A estratégia deu certo e tudo se alinhou para sair do jeitinho que a anfitriã sonhou.

“Eu estou muito animada. Sei que tudo vai passar muito rápido e vou sentir muitas saudades do dia de hoje”, vibrou Victoria à coluna.

Diante de todas as “obrigações” de uma debutante, a valsa foi um dos momentos que deixou Victoria mais emocionada e, sobretudo, nervosa para não errar nenhum movimento. Em um vestido deslumbrante assinado por Junior Santaella, a aniversariante surgiu na pista de dança radiante com a sua mãe, Isabela Lira, para, juntas, darem os primeiros passos da coreografia ensaiada para seu grande dia.

Arthur Cézar; Victoria Lira; Isabela Lira; e o ex-senador Raimundo Lira

Victoria Lira dança com seu pai, Arthur Cézar

Pai e filha emocionam os convidados

O ex-senador Raimundo Lira concede bênçãos à neta

Victoria Lira e o ex-senador Raimundo Lira

Luiz Arthur Lira dança valsa com a irmã Victoria Lira

Os irmãos mostram todo seu talento na valsa

Gustavo Lucena / Metrópoles

Na sequência, Victoria dançou com o pai, Arthur Cézar, e com o avô, Raimundo Lira. Para encerrar o número de dança, ela e o irmão, Luiz Arthur Lira Cardoso Cézar, se divertiram ao som da clássica Can’t Take My Eyes Off You.

Atrações nacionais

A hora dos parabéns foi um show à parte. O bolo de cinco andares, na cor branca e com referências dos anos 2000, tornou o momento ainda mais significativo e repleto de afeto.

Bolo majestoso

Um brinde de Victoria com o pai, Arthur Cézar; a mãe, Isabela Lira; o avô materno, Raimundo Lira; e o irmão, Luiz Arthur Lira Cardoso Cézar

Antes de abrir a pista de dança para as atrações principais da festa, a matriarca da família fez questão de agradecer o espaço cedido por seu pai, Raimundo Lira, para realizar o memorável evento. Além, é claro, de dedicar as mais belas palavras para a filha que, agora, começa uma importante e nova fase da sua vida.

“Gostaria de agradecer a cada um que colocou o seu empenho, o seu talento, a sua dedicação para a realização dessa noite. Esta é uma celebração da alegria, da amizade, da beleza e do amor. Porque a Vicky é isso tudo na vida de todos nós. O carisma, ela herdou da nossa amada Vó Gita. Caminhe com amor, empatia, ternura e responsabilidade. Sonhamos essa noite juntas. E por que essa festa? Porque você, minha filha, é assim… Um sonho para mim”, declarou Isabela Lira, emocionada.

Na pista de dança, o DJ Lizzo comandou os primeiros momentos da noite, seguido pelo DJ Matheus Fonseca. Para manter a animação até o amanhecer, a festa contou com shows de dois grandes nomes da música nordestina, reforçando as raízes da família: Léo Foguete, que subiu ao palco por volta da 1h, e Felipe Amorim, que embalou a madrugada com seus sucessos.

Victoria Lira e Léo Foguete

Victoria Lira e Léo Foguete

Victoria Lira e Léo Foguete

Victoria Lira, Isabela Lira e Léo Foguete

Victoria Lira e Felipe Amorim

Victoria Lira e Felipe Amorim

Convidados vidrados nos shows

Veja os highlights do evento no vídeo abaixo:

Confira quem esteve presente no aniversário de 15 anos de Victoria Lira, pelas lentes de Nina Quintana e Gustavo Lucena:

