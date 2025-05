Vidente já havia previsto o fim do casamento de Virginia e Zé Felipe e apontado o motivo

O anúncio do fim do casamento de Virginia e Zé Felipe pegou a todos de surpresa, com exceção de uma pessoa: Carlinhos Vidente. Isso porque o sensitivo previu que o casal de influenciadores não continuaria junto por muito tempo, no último dia 4 de maio, em participação no podcast PodShape — apresentado pelo também casal, Juju Salimeni e Diogo Basaglia. O vídeo voltou a circular após os famosos confirmarem a separação nas redes sociais nessa terça-feira (27/5).

“A Virginia é um fenômeno. Competência, inteligência… Aquela mãe dela ainda ajuda muito. Com toda aquela simplicidade e com um caráter gigante. Eu gosto muito da Virginia”, declarou Carlinhos Vidente, ao ser questionado sobre a influencer. “Ela e o Zé Felipe, lá na frente, alguma coisa vem por aí. Entre os dois, relacionado a ciúmes. Vai haver uma separação, depois volta, e depois infelizmente termina. Embora ela faça de tudo para manter ele [o casamento], mas dificilmente vai se manter”, sentenciou o sensitivo.

Na sequência, Carlinhos Vidente faz previsões para a carreira profissional da influenciadora digital, empresária e apresentadora do SBT. “Ela é muito inteligente. Marca bem o que eu disse para vocês. Vai ser uma nova Hebe Camargo”, prevê o vidente. “Ela é um fenômeno realmente”, disse Juju. “E é muito nova, tem muita lenha para queimar”, pontuou Diogo.

Quem é Carlinhos Vidente?

Carlinhos Vidente, nome artístico de José Ferreira dos Santos, é um médium brasileiro conhecido por prever eventos como a tragédia da Chapecoense e a derrota do Brasil na Copa de 2014. Atua em Londrina (PR), onde realiza atendimentos espirituais em troca de doações. É fundador do projeto social SOS Carlinhos, que ajuda comunidades carentes. Também divulga previsões e alertas políticos e sociais em redes sociais e no YouTube.