Vídeo: Alcione preocupa ao deixar evento na Bahia de cadeira de rodas

Alcione recebeu, na segunda-feira (26/5), o título de cidadã baiana na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cantora chegou ao local sorridente, dançou, recebeu a homenagem e, na saída, deixou os fãs preocupados. Antes disso, ela cancelou a coletiva que daria.

O site BNews registrou o momento em que Marrom deixa a Assembleia Legislativa usando uma cadeira de rodas. Apesar de falar com a imprensa, não ficou esclarecido o motivo da medida. Em entrevista, ela apenas agradeceu.

A coluna procurou a assessoria de imprensa da artista para obter mais informações, mas não obteve retorno até o fechamento desta nota.

Apresentação no fim de semana

A proposta do título foi protocolada pela deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) por conta dos 50 anos de carreira de Alcione, sendo mais de 40 deles cantando a Bahia pelo país.

Antes do evento de reconhecimento, no último domingo (25/5), a artista se apresentou na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Recentemente, outro show da cantora, em Recife, precisou ser interrompido por questões de saúde, mas não foram revelados detalhes do motivo.

