Vídeo: Audi avança na contramão e bate em ônibus. Cinco ficam feridos

Um acidente entre um Audi e um ônibus municipal deixou cinco pessoas feridas na manhã deste sábado (31/5), na Estrada de Sapopemba, na região de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.

Imagens de câmera de monitoramento (veja abaixo) registraram o momento em que o carro faz uma ultrapassagem na contramão em alta velocidade e colide de frente com o ônibus.

Assista:

Um homem ficou preso nas ferragens, foi socorrido e encaminhado ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André com trauma na face. As outras quatro vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Cinco pessoas ficaram feridas

Reprodução/Redes Sociais

Audi e ônibus colidiriam de frente

Reprodução/Redes Sociais

Veículo estava fazendo ultrapassagem na contramão

Reprodução/Redes Sociais

Uma das vítimas ficou presa nas ferragens

Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7h da manhã deste sábado, no número 7.773 da Estrada de Sapopemba, no bairro Tecelão.

Imagens registradas por testemunhas do acidente mostram as partes frontais do ônibus e do carro completamente destruídas.

Veja:

O ônibus municipal operava na linha 08 Vila Bonita, partindo na Rua Capitão José Galo e terminando em Rua Francisco Murta, 86.

O Metrópoles procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de Ribeirão Pires em busca de mais informações e aguarda retorno.