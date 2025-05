Vídeo: Baco Exu do Blues detona Virginia e critica apostas em show

O rapper Baco Exu do Blues não poupou críticas à influenciadora Virginia Fonseca e à atuação de influenciadores digitais que promovem casas de apostas durante um show nesse sábado (24/5). O artista aproveitou o palco para manifestar sua indignação em relação à CPI das Bets, que investiga o impacto desse tipo de publicidade.

Em um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, Baco condenou quem segue Virginia e, ao mesmo tempo, estava presente em seu show. O músico foi enfático ao dizer que não compactua com esse comportamento e afirmou que quem usa sua influência para prejudicar outras pessoas não merece seu respeito.

“A CPI com os influencers me deixou extremamente puto. Vocês viram essa merda? Primeiramente, se você segue Virginia e tá no meu show, você (…) não devia estar aqui. Não fecho com nenhum filho da puta”, disse Baco, em vídeo que viralizou nas redes.

Baco Exu do Blues

Web detona Virginia na Grande Rio: "Trocou CR7 por Luva de Pedreiro"

Influencer prestou depoimento na CPI das Bets

Baco Exu do Blues

Baco Exu do Blues publicou o álbum Fetiche, com sete faixas

“Quem usa o poder da influência para causar o mal na vida das pessoas… Você tem dinheiro já, você não precisa foder a vida de ninguém”, completou o artista.

Veja o vídeo: