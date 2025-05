Vídeo: cardume com mais de 70 tubarões é avistado no litoral paulista

Durante uma expedição no arquipélago de Alcatrazes, a 40 quilômetros da costa, ao lado de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, um grupo de pesquisadores avistou um cardume com mais de 70 tubarões.

Eram cerca de 50 tubarões-martelo e mais 20 de outras espécies. As imagens foram registradas na terça-feira (20/5) Veja:

Carolina Ferreira, oceanógrafa e agente temporária ambiental que estava na expedição e registrou as imagens, falou que a saída para Alcatrazes tinha o intuito de pesquisa de monitoramento do Coral Sol, que é uma espécie exótica, e troca de equipamento. Os pesquisadores também avistaram cardumes de arraias e peixes.

Já a chefe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Alcatrazes, Thais Rodrigues, informou ao Metrópoles que a presença de tubarões tem sido frequente no arquipélago. Segundo ela, os agentes do instituto têm observado os animais com maior frequência e número de indivíduos desde 2024.