VÍDEO: criança encontra cobra dentro de vaso sanitário em apartamento de Rio Branco

Um susto daqueles. A noite de domingo (19) foi de pânico para o motorista de aplicativo Juan Pablo Bolívar e sua família em Rio Branco. Durante uma visita à casa da irmã, no bairro Jardim Europa, seu filho de 10 anos encontrou uma cobra jiboia de aproximadamente um metro de comprimento dentro do vaso sanitário do banheiro do apartamento.

Segundo Juan, a criança saiu correndo do banheiro dizendo ter visto uma “coisa estranha”. Ao verificar, o pai se deparou com a cabeça do animal dentro da privada. “A descarga não estava descendo. Quando me aproximei, achei que fosse cocô. Só percebi que era uma cobra depois”, relatou.

Ele contou que o cunhado, morador do apartamento há cerca de um mês, ainda tentou puxar a cobra com a mão, mas desistiu após ela se esconder novamente no encanamento. “Minha irmã comentou que o vaso já estava com problema há alguns dias, mas achamos que alguma criança tivesse jogado algo. Só depois entendemos que era a cobra ali dentro”, explicou Juan.

O motorista acredita que o animal possa ter saído de uma área de mata nos fundos do condomínio. “Acho que ela entrou pela caixa de esgoto. Tinha um buraco por onde ela pode ter passado”, disse.

No momento do ocorrido, estavam no apartamento Juan, sua esposa, irmã, cunhado e três crianças. Todos ficaram em choque com a situação. “É uma coisa que a gente só vê na televisão. Os meninos ficaram apavorados”, contou ele.

Assustados, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local por volta das 20h. A equipe, comandada pelo soldado Cleber Pontes, tentou inicialmente retirar a cobra sem danificar o vaso sanitário, mas não teve sucesso. A dona do apartamento então autorizou a quebra da peça para a remoção do animal.

“A cobra estava presa na parte hidráulica interna. Era um exemplar jovem, com cerca de um metro de comprimento”, explicou o soldado.

Após o susto, a irmã de Juan, o cunhado e o filho do casal preferiram dormir na casa de um parente, com medo de haver mais animais na tubulação. “A gente ficou com receio. Pedi até para os bombeiros verificarem a caixa de esgoto para garantir que não houvesse outra cobra por ali”, concluiu Juan.

ASSISTA AO VÍDEO: