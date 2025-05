Vídeo: cuidadora agride idosa e é flagrada por câmeras na Bahia

Foi por meio de câmeras escondidas que a família da idosa Lidia Linhares descobriu um caso de maus-tratos contra a senhora de 78 anos. As imagens flagram o momento em que uma cuidadora agride a mulher na casa da família no bairro de Santa Luiza, em Barreiras, no oeste da Bahia. Parentes registraram um boletim de ocorrência na quinta-feira (22/5).

Segundo informações da TV Oeste, a idosa tem hipertensão e diabetes, não consegue se comunicar verbalmente e depende de terceiros para as atividades diárias. Apesar das dificuldades para se comunicar, a idosa conseguiu denunciar as agressões apontando para a cuidadora e para o próprio pescoço.

